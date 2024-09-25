Олбани
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник самолетного типа.