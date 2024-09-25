ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сводке российского военного ведомства.