Группировка «Запад» отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

Кроме того, уничтожены две гаубицы М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 производства США и орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.