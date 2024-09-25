Группировка «Запад» отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Колесниковка, Кругляковка и Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.
«Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожены две гаубицы М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 производства США и орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.