Авианосная группировка США в Аравийском море осталась без снабжения топливом

При столкновении Big Horn с плавающим или полузатопленным объектом или посадке на мель была бы повреждены носовая часть судна. Поэтому эта версия не может объяснить повреждения винтов, руля и находящегося в кормовой части машинного отделения. Поэтому нельзя исключить ракетной атаки на судно или действия морских диверсантов.