Авианосная группировка США в Аравийском море осталась без снабжения топливом

Big Horn — комплексное судно снабжения класса Henry J. Kaiser, введено в состав флота в 1991 году. Длина—- 206 м, ширина — 30 м, полное водоизмещение около 40 тыс. т. Максимальная скорость — 20 узлов, экипаж 100 человек.
Среди причин аварии называют столкновение с неизвестным объектом. 24 сентября издание gCaptain сообщило, что Big Horn село на мель и оказалось «частично затоплено» возле берегов Омана. Также появилась информация о повреждении винторулевой группы, а в соцсетях опубликовано видео с затопленным машинным отделением судна.
При столкновении Big Horn с плавающим или полузатопленным объектом или посадке на мель была бы повреждены носовая часть судна. Поэтому эта версия не может объяснить повреждения винтов, руля и находящегося в кормовой части машинного отделения. Поэтому нельзя исключить ракетной атаки на судно или действия морских диверсантов.
Сейчас Big Horn входит в состав авианосной ударной группы (CSG-3) атомного авианосца CVN-72 Abraham Lincoln, развернутую на Ближнем Востоке. Танкер является единственным заправщиком ВМС США в радиусе 20 тыс. морских миль от точки местонахождения CSG-3.