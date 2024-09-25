Один из фигурантов дела экс-замглавы МО Иванова явился с повинной

«В деле есть фигурант, который обратился к следствию с явкой с повинной по каким-то эпизодам деятельности Иванова, — сказал собеседник агентства. — Явка была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями, но описывает иные преступные эпизоды».
По его словам, явку с повинной написал не сам Иванов, а кто-то из фигурантов дела.
Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Корпуса строила фирма «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. Общая сметная стоимость стройки составляла 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» при строительстве этих зданий. Также Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости, пояснили в правоохранительных органах. Иванов утверждает, что эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, он настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня стало известно о его увольнении.