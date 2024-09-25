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ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности «Юга» за сутки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений «Южной» группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов», — говорится в сообщении министерства.