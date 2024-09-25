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Двух офицеров ФТС арестовали за передачу служебной информации третьим лицам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о незаконной передаче информации о перемещаемых через границу товарах третьим лицам за взятку. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Расследуется деятельность сотрудников ФТС России, осуществлявших за вознаграждение сбор и передачу третьим лицам информации, предназначенной для служебного использования. В обоснование доводов ходатайства (об аресте сотрудника ФТС Романа Тархова) следователем представлены копии материалов уголовного дела: явка с повинной и показания Тархова о том, что он осуществлял посредничество в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров», — сказано в одном из документов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Расследованием преступления занимается подразделения СК на транспорте. Согласно материалам дела, обвинения предъявлены таможенникам Тархову Р. В. и Шейникову Д. В. Возбуждены два уголовных дела: по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). При этом в качестве свидетелей следователи допросили ряд коллег Тархова и Шейникова.

В служебных кабинетах этих таможенников проведены обыски. В деле могут появиться другие обвиняемые.

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