Двух офицеров ФТС арестовали за передачу служебной информации третьим лицам

«Расследуется деятельность сотрудников ФТС России, осуществлявших за вознаграждение сбор и передачу третьим лицам информации, предназначенной для служебного использования. В обоснование доводов ходатайства (об аресте сотрудника ФТС Романа Тархова) следователем представлены копии материалов уголовного дела: явка с повинной и показания Тархова о том, что он осуществлял посредничество в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров», — сказано в одном из документов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Расследованием преступления занимается подразделения СК на транспорте. Согласно материалам дела, обвинения предъявлены таможенникам Тархову Р. В. и Шейникову Д. В. Возбуждены два уголовных дела: по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). При этом в качестве свидетелей следователи допросили ряд коллег Тархова и Шейникова.
В служебных кабинетах этих таможенников проведены обыски. В деле могут появиться другие обвиняемые.