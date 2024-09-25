Двух офицеров ФТС арестовали за передачу служебной информации третьим лицам

«Расследуется деятельность сотрудников ФТС России, осуществлявших за вознаграждение сбор и передачу третьим лицам информации, предназначенной для служебного использования. В обоснование доводов ходатайства (об аресте сотрудника ФТС Романа Тархова) следователем представлены копии материалов уголовного дела: явка с повинной и показания Тархова о том, что он осуществлял посредничество в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров», — сказано в одном из документов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.