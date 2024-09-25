Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что обращения Москвы по делу о подрывах «Северных потоков» остаются без ответа по существу. Дипломат подчеркнул, что это вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования.