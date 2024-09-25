Олбани
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

Кабинет министров Германии сообщил о нескольких выданных ордерах на арест по делу подрыва газопроводов «Северный поток —1» и «Северный поток —2». Об этом объявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах. По словам политика, виновные в подрывах должны быть привлечены к ответственности. Он назвал диверсию террористическим актом.

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что обращения Москвы по делу о подрывах «Северных потоков» остаются без ответа по существу. Дипломат подчеркнул, что это вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования.

Прокуратура