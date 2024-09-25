Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — сказал он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах. По словам политика, виновные в подрывах должны быть привлечены к ответственности. Он назвал диверсию террористическим актом.
При этом посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что обращения Москвы по делу о подрывах «Северных потоков» остаются без ответа по существу. Дипломат подчеркнул, что это вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования.