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NBC: подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе задержали

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Источник: AP 2023

По ее информации, пострадавшего направили в больницу, он получил ранения. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса, водитель автобуса был освобожден при помощи спецназа и не получил травм. Расследование продолжается.

Как сообщает NBC, очевидцы выкладывали в соцсети фото и видео с места событий. На них виден захваченный автобус и слышно, как полиция, окружившая его, призывает подозреваемого сдаться.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что неизвестный, предположительно, захватил автобус в Лос-Анджелесе. По данным издания, водитель и пассажиры могли находиться в заложниках.