NBC: подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе задержали

По ее информации, пострадавшего направили в больницу, он получил ранения. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса, водитель автобуса был освобожден при помощи спецназа и не получил травм. Расследование продолжается.
Как сообщает NBC, очевидцы выкладывали в соцсети фото и видео с места событий. На них виден захваченный автобус и слышно, как полиция, окружившая его, призывает подозреваемого сдаться.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что неизвестный, предположительно, захватил автобус в Лос-Анджелесе. По данным издания, водитель и пассажиры могли находиться в заложниках.