Минобороны сообщило о срыве новых попыток прорыва ВСУ через границу

Также были отражены две контратаки в направлении села Любимовка, украинские силы потеряли до 15 человек, один военный ВСУ был взят в плен, рассказали в Минобороны. Всего за сутки потери украинской стороны составили более 300 человек. В целом за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 тыс. военных, оценивает ведомство.