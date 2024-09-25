Удары по живой силе и технике противника и потери ВСУ. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял более 17 тыс. человек. Кроме того, российские армейская авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в районах Курской области.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили две контратаки противника в направлении Любимовки. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
Они также отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российские военные также поразили скопления живой силы и техники противника в Курской области.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и семи единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два Leopard немецкого производства. Уничтожены также боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 17 тыс. военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.
Заявления Алаудинова
ВСУ в Курской области уже потеряли большую часть ресурсов, которые они завели в регион, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он уточнил, что глубокоэшелонированной обороны у ВСУ нет.
Алаудинов добавил, что российские войска выстроили несколько эшелонов обороны на территории Курской области.
По его словам, те подразделения, которые Вооруженные силы Украины пытаются завести на направление, несут очень большие потери.