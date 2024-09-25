Удары по живой силе и технике противника и потери ВСУ. Ситуация в Курской области

За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и семи единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два Leopard немецкого производства. Уничтожены также боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.