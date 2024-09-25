СМИ узнали детали организации подрыва «Северных потоков»

В августе 2023 года Германия выдала ордер на арест троих граждан Украины, подозреваемых в причастности к подрывам. Предполагается, что они могли быть дайверами, установившими взрывные устройства на трубопроводы. По данным Spiegel от 29 августа, один из подозреваемых, Владимир Ш., сбежал из Польши в Украину, используя автомобиль посольства Украины в Варшаве.