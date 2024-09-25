СМИ узнали детали организации подрыва «Северных потоков»

Журналисты издания Der Spiegel выяснили, что операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась примерно в $300 000. В ней участвовали в основном гражданские лица.
Согласно данным журнала, группа диверсантов состояла из нескольких украинских водолазов. Операцию спланировал и возглавил Роман Червинский, бывший командир подразделения Сил специальных операций Украины. Утверждается, что он лично собрал и обучил команду. Управление яхтой «Андромеда», использованной для доставки водолазов к месту диверсии, было поручено десантнику, а также на борту находились шкипер и помощник.
По словам источников издания, финансирование операции шло из частных средств. «Зеленый свет» на подрыв дал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность о подготовке диверсии. Соединенные Штаты пытались остановить операцию, но их усилия не увенчались успехом, сообщает Spiegel (перевод «Ведомостей»).
Атака на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на Запад. Швеция, Дания и Германия начали собственные расследования, но Швеция и Дания завершили их без установления виновных. В западных СМИ неоднократно появлялись материалы, связывающие диверсию с Украиной.
В августе 2023 года Германия выдала ордер на арест троих граждан Украины, подозреваемых в причастности к подрывам. Предполагается, что они могли быть дайверами, установившими взрывные устройства на трубопроводы. По данным Spiegel от 29 августа, один из подозреваемых, Владимир Ш., сбежал из Польши в Украину, используя автомобиль посольства Украины в Варшаве.