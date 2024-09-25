Экс-управляющий столовыми «Военторг-Восток» арестован по делу о хищениях

У АО «Военторг-Восток» был заключен контракт с Минобороны, по которому компания должна была обеспечить питание для военнослужащих в Хабаровском крае. По версии следствия, Рамазан Саидов, воспользовавшись своим служебным положением, похитил продукты питания, которые предназначались для военных, а после продал их. Преступление было совершено в период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года.