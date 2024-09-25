Что известно о задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Согласно информации от СМИ, в его доме были проведены обыски. Следственные мероприятия могут также затронуть его супругу Анастасию Гредину и других фигурантов дела. Также обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 года, а Бурлев временно исполнял обязанности мэра после отставки Копайгородского, но в августе 2024 года уволился по собственному желанию.