Что известно о задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Задержание и этапирование в Москву
25 сентября стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в Луганске и его этапировании в Москву.
Участие в спецоперации
Ранее, 12 сентября, было объявлено, что Копайгородский принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.
В мае 2024 года он покинул пост мэра Сочи, мотивировав это решением перейти на новую работу. Информация о новой должности тогда не сообщалась. Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 года, он также был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.
Следственные действия
Согласно информации от СМИ, в его доме были проведены обыски. Следственные мероприятия могут также затронуть его супругу Анастасию Гредину и других фигурантов дела. Также обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 года, а Бурлев временно исполнял обязанности мэра после отставки Копайгородского, но в августе 2024 года уволился по собственному желанию.
Подозрение в растрате
ТАСС сообщил, что Копайгородский подозревается в присвоении или растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следственный комитет требовал заключить его под стражу. 25 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца до 18 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Согласно УК РФ, максимальное наказание, грозящее Копайгородскому, — 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн руб.
Обвинение и защита
Бывшему мэру вменяется хищение на сумму 3,7 млн рублей, связанное с присвоением двух земельных участков. Адвокат Копайгородского Павел Зайцев заявил, что его подзащитный вину не признал.