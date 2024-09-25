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Что известно о задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске по подозрению в растрате 3,7 млн рублей и этапирован в Москву. Суд назначил ему арест сроком на два месяца, экс-чиновник не признает свою вину в совершении преступления.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Задержание и этапирование в Москву

25 сентября стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в Луганске и его этапировании в Москву.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, «Копайгородского задержали, и, насколько известно, он уже в Москве».

Участие в спецоперации

Ранее, 12 сентября, было объявлено, что Копайгородский принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.

В мае 2024 года он покинул пост мэра Сочи, мотивировав это решением перейти на новую работу. Информация о новой должности тогда не сообщалась. Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 года, он также был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.

Следственные действия

Согласно информации от СМИ, в его доме были проведены обыски. Следственные мероприятия могут также затронуть его супругу Анастасию Гредину и других фигурантов дела. Также обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 года, а Бурлев временно исполнял обязанности мэра после отставки Копайгородского, но в августе 2024 года уволился по собственному желанию.

Подозрение в растрате

ТАСС сообщил, что Копайгородский подозревается в присвоении или растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следственный комитет требовал заключить его под стражу. 25 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца до 18 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Согласно УК РФ, максимальное наказание, грозящее Копайгородскому, — 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн руб.

«Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), на срок один месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 г.», — говорится в сообщении.

Обвинение и защита

Бывшему мэру вменяется хищение на сумму 3,7 млн рублей, связанное с присвоением двух земельных участков. Адвокат Копайгородского Павел Зайцев заявил, что его подзащитный вину не признал.

«Вину не признает», — подтвердил адвокат.
СК