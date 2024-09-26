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Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ

КУРСК, 26 сен — РИА Новости. Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали ротацию в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет 120-мм миномета выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ», — сообщили в МО.

Уточняется, что по данным разведки была обнаружена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах завозили в один из населенных пунктов пехоту.

«Расчеты минометов работают в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, которые с помощью средств воздушной разведки выявляют места скопления техники и живой силы противника и передают информацию на пункт управления, где принимается решение на уничтожение целей», — добавили в оборонном ведомстве.