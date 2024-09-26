Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в курском приграничье

«По данным разведки российских десантников, на одном из участков приграничья выявлена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах свозили в один из населенных пунктов личный состав и планировали вывезти боевиков, которые провели на передовой определенный отрезок времени. Расчет 120-мм миномета крылатой пехоты выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ», — говорится в сообщении.