Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в курском приграничье

«По данным разведки российских десантников, на одном из участков приграничья выявлена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах свозили в один из населенных пунктов личный состав и планировали вывезти боевиков, которые провели на передовой определенный отрезок времени. Расчет 120-мм миномета крылатой пехоты выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что данные объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили поражение целей.
«Минометы десантников ведут боевую работу круглосуточно, днем и ночью. Мобильные и простые в обслуживании, они способны быстро наносить удары по выявленным разведкой целям и молниеносно менять огневую позицию, уходя от ответного огня. Расчеты минометов работают в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, которые с помощью средств воздушной разведки выявляют места скопления техники и живой силы противника и передают информацию на пункт управления, где принимается решение на уничтожение целей», — отметили в ведомстве.