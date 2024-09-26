Самоходки «Мста-С» уничтожили опорники и технику ВСУ на южнодонецком направлении

«Баба-яга» прилетела, она хотела сбросить [боеприпасы] на нас. Но наши начали стрелять в нее, кричать — «Воздух!!!». Механик-водитель сразу завел машину и мы начали уезжать. Она сделала два сброса, но мы успели уехать", — рассказал заряжающий с позывным Валдай.