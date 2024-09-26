Самоходки «Мста-С» уничтожили опорники и технику ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчеты 152-мм самоходных установок 2С1 “Мста-С” артиллерии группировки войск “Восток” из Бурятии нанесли огневое поражение укрепленным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении. В результате удара уничтожены блиндажи и бронетехника в укрытиях, которые ранее были выявлены нашей разведкой», — сказали в военном ведомстве.
По словам артиллеристов, сейчас приходится работать особенно часто, поддерживать огнем продвижение наших штурмовых подразделений. «Наступление идет, работаем в полную силу. Поражаем цели. 10−15 минут нам вполне хватает: выехать, навестись, отработать по цели», — рассказал наводчик орудия с позывным Черный на видео, распространенном МО РФ.
Отмечается, что главную опасность для САУ представляют FPV-дроны противника. Поэтому экипажи усиливают дополнительную защиту — устанавливают на корпус боевых машин сетки и бревна, которые принимают на себя основной удар. Кроме того, артиллерийские установки всегда сопровождает группа прикрытия, которая защищает расчеты от воздействия средств воздушного нападения.
«Баба-яга» прилетела, она хотела сбросить [боеприпасы] на нас. Но наши начали стрелять в нее, кричать — «Воздух!!!». Механик-водитель сразу завел машину и мы начали уезжать. Она сделала два сброса, но мы успели уехать", — рассказал заряжающий с позывным Валдай.