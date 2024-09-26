МО РФ: «Град» уничтожил пехоту и технику ВСУ на авдеевском направлении

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что после получения координат цели от расчетов беспилотных летательных аппаратов артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели установку на цель. Выполнив залп, военнослужащие уничтожили живую силу и технику противника в заданном квадрате на расстоянии более 15 км. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения при помощи дронов.
«Цели отрабатываем самые различные. Все что требуется — все поражаем. Из больших целей — был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО Mars немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», — рассказал командир боевой машины с позывным Медведь.
В министерстве также отметили, что особенностью работы военнослужащих в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой активности разведывательных и ударных беспилотников противника.