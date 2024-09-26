МО РФ: «Град» уничтожил пехоту и технику ВСУ на авдеевском направлении

Там рассказали, что после получения координат цели от расчетов беспилотных летательных аппаратов артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели установку на цель. Выполнив залп, военнослужащие уничтожили живую силу и технику противника в заданном квадрате на расстоянии более 15 км. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения при помощи дронов.