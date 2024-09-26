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МО РФ: «Град» уничтожил пехоту и технику ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожил живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в заданном квадрате на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», — сказали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения координат цели от расчетов беспилотных летательных аппаратов артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели установку на цель. Выполнив залп, военнослужащие уничтожили живую силу и технику противника в заданном квадрате на расстоянии более 15 км. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения при помощи дронов.

«Цели отрабатываем самые различные. Все что требуется — все поражаем. Из больших целей — был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО Mars немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», — рассказал командир боевой машины с позывным Медведь.

В министерстве также отметили, что особенностью работы военнослужащих в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой активности разведывательных и ударных беспилотников противника.