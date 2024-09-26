МО заявило об уничтожении разведывательного дрона ВСУ на авдеевском направлении

Там рассказали, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После определения направления и азимута на летящий беспилотник, данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10». Расчет привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и, после захвата цели в визир, произвели пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика.