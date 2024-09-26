МО заявило об уничтожении разведывательного дрона ВСУ на авдеевском направлении

«Расчет зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий наземной группировки от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После определения направления и азимута на летящий беспилотник, данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10». Расчет привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и, после захвата цели в визир, произвели пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика.
Кроме того, бойцы сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ, который загорелся в воздухе и сдетонировал при ударе о землю. Также военнослужащие группы огневой поддержки из расчета ЗРК уничтожили FPV-дрон противника из пулемета Калашникова ПКМБ, который приближался посту наблюдения.