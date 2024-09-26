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Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Опасаясь, что родные погибшего начнут свое расследование из-за пропажи части органов, такие трупы (с удаленными органами — ред.) уходят в полевой крематорий, который привезли в Николаев шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено. Сами военнослужащие числятся без вести пропавшими», — сказал собеседник агентства.

В конце июля 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.