В конце июля 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.