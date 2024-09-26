Пленный рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ непригодных к службе

«У нас вышел закон, до 16 июля надо было обновить данные в ТЦК, ну я пошел, соответственно, 8 июля в ТЦК. Мне сказали: “на следующий день придешь с утра, и поедем на лечебную комиссию”… Там не смотрели на болезни, поставили все штампы “годен” и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован», — рассказал пленный.