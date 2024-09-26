Анализ продуктов после отравления красноярской семьи предоставят в четверг

«От Роспотребнадзора мы ждем заключение по продуктам, изъятым в магазине и дома, по смывам тарелок, по воде. Сегодня они обещают окончательно дать результаты по продуктам, то есть по наличию или отсутствию в них опасных веществ для организма детей», — сказал собеседник агентства.
Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений опасных веществ не выявлено. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.
В СК отмечают, что следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи — употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.