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В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.