«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.