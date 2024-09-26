«Отвез тело за полкилометра на садовой тачке, сбросил в сухой колодец». МВД Беларуси раскрыло детали убийства пропавшего мужчины, которого задушил сосед

В ведомстве озвучили детали случившегося. Сказано, что 17 марта 2024 года мужчину пришел в гости к 52-летнему соседу. Периодически они ходили друг к другу, распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникли ссора, в ходе которой хозяин шпагатом для связывания соломы задушил мужчину. В МВД добавили, что для того, чтобы скрыть следы преступления, фигурант на садовой тачке отвез тело за полкилометра от места случившегося, сбросил в сухой колодец, а затем засыпал строительным мусором. Позднее тачку он выбросил в водоем в двух километрах от колодца.