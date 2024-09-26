В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье

«В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное Одесская область, услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта “Южный”. На территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция. В следствии удара Южное частично осталось без электричества. В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт “Южный” находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды», — заявил он.