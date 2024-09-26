В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье

«В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное Одесская область, услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта “Южный”. На территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция. В следствии удара Южное частично осталось без электричества. В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт “Южный” находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды», — заявил он.
Также там предположительно были суда с водными беспилотниками.
Кроме того, еще один взрыв, по словам местных жителей, прогремел в стороне поселка Гвардейское, добавил Лебедев.
«Поселок рядом с портом “Южный” знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты. По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры», — сообщил Лебедев.
После взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных.
«Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов. Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров», — добавил Лебедев.
Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.