В Екатеринбурге в парке Павлика Морозова нашли тело мужчины

В Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова нашли труп. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
Тело было обнаружено утром 26 сентября. На место выехали сотрудники силовых структур.
— По поступившей в следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России информации организован выезд на место происшествия с целью его осмотра и установления всех обстоятельств случившегося, — рассказали в региональном ведомстве.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что, предположительно, погибший был бездомным. На данный момент его личность устанавливается. Криминала в данном случае не усматривается.