Водитель Mazda, перевернувшейся с тремя детьми на Эльмаше, оказался пьян

Напомним, авария произошла 25 сентября около 7:00 рядом с домом № 37 по улице Березовой. Изначально сообщалось о том, что в ДТП пострадали дети и супруга водителя Mazda. Было предварительно установлено, что иномарка ехала по проспекту Космонавтов со стороны переулка Чуцкаева по направлению к ЕКАД. Водитель выбрал небезопасную дистанцию до идущего впереди Haval, столкнулся с машиной, выехал на трамвайные пути и перевернулся.