Водитель Mazda, перевернувшейся с тремя детьми на Эльмаше, оказался пьян

В Екатеринбурге утром 25 сентября на проспекте Космонавтов перевернулась машина Mazda 3. В аварии пострадали пассажиры автомобиля — три ребенка. В Госавтоинспекции Екатеринбурга выяснили новые детали происшествия.
По уточненной информации, за рулем машины Mazda 3 был 45-летний житель Алапаевска. В момент аварии мужчина был пьян — освидетельствование показало 0,26 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Глава семьи вез супругу и своих детей — двух девочек семи и десяти лет и мальчика двенадцати лет. Дети вместе с 28-летним водителем другого автомобиля, в который врезался мужчина, были госпитализированы с различными травмами.
— Водитель [Mazda] пояснил сотрудникам полиции, что накануне вечером употреблял алкогольные напитки, утром с семьей поехал домой, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. — Дети находились на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты штатными ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать серьезных травм.
Водительский стаж 45-летнего жителя Алапаевска оставляет 28 лет. Он 22 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, при этом 21 раз — за нарушение скоростного режима. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административные материалы за пьяное вождение (часть первая статьи 12.8 КоАП РФ) и выбор небезопасной дистанции до идущего впереди ТС (часть первая статьи 12.25 КоАП РФ). Решается вопрос о привлечении мужчины по статье о неисполнении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ).
Напомним, авария произошла 25 сентября около 7:00 рядом с домом № 37 по улице Березовой. Изначально сообщалось о том, что в ДТП пострадали дети и супруга водителя Mazda. Было предварительно установлено, что иномарка ехала по проспекту Космонавтов со стороны переулка Чуцкаева по направлению к ЕКАД. Водитель выбрал небезопасную дистанцию до идущего впереди Haval, столкнулся с машиной, выехал на трамвайные пути и перевернулся.