Под Самарой сгорел вспыхнувший во время движения КамАЗ

В среду, 25 сентября, во второй половине дня, в Кинельском районе загорелся во время движения КамАЗ.
Как рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, грузовик вспыхнул на 28 километре автомобильной дороги Самара — Бугуруслан. Пожарные были вызваны в 16:20. На тушение КамАЗа были направлены на пожарной машине четыре человека пожарных личного состава пожарно-спасательной части № 136 отряда № 34. Для тушения грузовика пожарные использовали ручной водяной ствол «Б» В 16:45 открытое горение было потушено.
К счастью, при возгорании КамАЗа люди не пострадали.
Причина возгорания грузовика устанавливается.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщения о возгораниях автомобилей, как на месте, так и в движении, поступают почти ежедневно.