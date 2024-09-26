Под Самарой сгорел вспыхнувший во время движения КамАЗ

Как рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, грузовик вспыхнул на 28 километре автомобильной дороги Самара — Бугуруслан. Пожарные были вызваны в 16:20. На тушение КамАЗа были направлены на пожарной машине четыре человека пожарных личного состава пожарно-спасательной части № 136 отряда № 34. Для тушения грузовика пожарные использовали ручной водяной ствол «Б» В 16:45 открытое горение было потушено.