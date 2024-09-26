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Под Самарой сгорел вспыхнувший во время движения КамАЗ

Люди при возгорании грузовика не пострадали.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В среду, 25 сентября, во второй половине дня, в Кинельском районе загорелся во время движения КамАЗ.

Как рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, грузовик вспыхнул на 28 километре автомобильной дороги Самара — Бугуруслан. Пожарные были вызваны в 16:20. На тушение КамАЗа были направлены на пожарной машине четыре человека пожарных личного состава пожарно-спасательной части № 136 отряда № 34. Для тушения грузовика пожарные использовали ручной водяной ствол «Б» В 16:45 открытое горение было потушено.

К счастью, при возгорании КамАЗа люди не пострадали.

Причина возгорания грузовика устанавливается.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщения о возгораниях автомобилей, как на месте, так и в движении, поступают почти ежедневно.

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