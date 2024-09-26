Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более восьми тысяч человек. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.