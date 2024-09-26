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Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным отсидеться в тылу за денежное вознаграждение, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

«Арестованный адвокат Эльман Пашаев предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу», — говорится в публикации.

Как рассказала изданию жена одного из призванных в армию осужденных, экс-адвокат попросил 1,2 миллиона рублей, чтобы устроить его подразделение, не принимающее напрямую участие в боевых действиях.

Как отмечает Mash, минимум пять человек купились на это мошенничество и планируют идти в суд.

СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере»), он задержан.

По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.