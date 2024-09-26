Ташкентский отоларинголог получил 5 суток ареста за домогательства к пациентке

Инцидент произошел 19 сентября в одной из столичных клиник. 55-летний ЛОР-врач Набижан Ирисметов во время выполнения врачебной процедуры наклонился к пациентке и поцеловал ее, после чего как ни в чем не бывало продолжил проведение процедуры.