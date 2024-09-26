Ташкентский отоларинголог получил 5 суток ареста за домогательства к пациентке

Материалы судебного дела изучил проект против насилия Nemolchi.uz.
Инцидент произошел 19 сентября в одной из столичных клиник. 55-летний ЛОР-врач Набижан Ирисметов во время выполнения врачебной процедуры наклонился к пациентке и поцеловал ее, после чего как ни в чем не бывало продолжил проведение процедуры.
Потерпевшая растерялась и сначала не знала, как реагировать, но потом решилась обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту домогательств.
На суде медик свою вину признал. Поступок он объяснил тем, что потерпевшая «была очень привлекательна», и он попросту «не смог удержаться».
23 сентября суд Юнусабадского района по уголовным делам признал Ирисметова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 41−1 («Сексуальное домогательство») КоАО. В качестве наказания ему дали 5 суток административного ареста.