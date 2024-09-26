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Ташкентский отоларинголог получил 5 суток ареста за домогательства к пациентке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте на пять суток арестовали врача отоларинголога за то, что он поцеловал пациентку во время осмотра. Свои действия специалист оправдал тем, что не смог устоять перед очарованием женщины, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

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Инцидент произошел 19 сентября в одной из столичных клиник. 55-летний ЛОР-врач Набижан Ирисметов во время выполнения врачебной процедуры наклонился к пациентке и поцеловал ее, после чего как ни в чем не бывало продолжил проведение процедуры.

Потерпевшая растерялась и сначала не знала, как реагировать, но потом решилась обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту домогательств.

На суде медик свою вину признал. Поступок он объяснил тем, что потерпевшая «была очень привлекательна», и он попросту «не смог удержаться».

23 сентября суд Юнусабадского района по уголовным делам признал Ирисметова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 41−1 («Сексуальное домогательство») КоАО. В качестве наказания ему дали 5 суток административного ареста.