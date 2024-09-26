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ФСБ задержала шестерых причастных к поджогам на ж/д объектах в трех регионах РФ

Силовики задержали шесть человек, в том числе троих подростков, причастных к поджогам на объектах ж/д и связи в трех регионах страны. Об этом 26 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подозреваемые, включая подростков 15 и 17 лет, были задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях.

«В ходе допросов наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, действия задержанных проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). По совокупности им грозит наказание от 12−20 лет до пожизненного лишения свободы.

О задержании трех подростков в Иркутске сообщалось ранее в этот день. Несовершеннолетние совершили поджог шкафа ПСЧ-3, расположенного на перегоне станция Иркутск-пассажирский — остановочный пункт Академическая. В результате противоправных действий оборудование было уничтожено. Подозреваемых заключили под стражу.

ФСБ