На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, найденными на улице Екатеринбурга без сознания, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
«Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении матери одной из девушек составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сказал собеседник агентства.
Как уточняет агентство URA.RU, ссылаясь на источник, девушки могли отравиться лекарствами, однако эту информацию в полиции оставили без комментария.