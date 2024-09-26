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На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания

На Урале выясняют, как две 16-летние девушки оказались на улице без сознания.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, найденными на улице Екатеринбурга без сознания, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

«Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении матери одной из девушек составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет агентство URA.RU, ссылаясь на источник, девушки могли отравиться лекарствами, однако эту информацию в полиции оставили без комментария.