В результате ДТП с перевёртышем в Челябинске пострадали два человека

Всё произошло в 21:00 в среду, 25 сентября, возле дома № 34 на Краснопольском проспекте. Там, по предварительным данным, столкнулись Lada Granta под управлением 25-летнего водителя и Chevrolet Cruz, за рулём которого находился 28-летний автомобилист. После столкновения отечественная легковушка перевернулась.