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В результате ДТП с перевёртышем в Челябинске пострадали два человека

На Краснопольском проспекте в Челябинске произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем. В результате пострадали двое. Подробностями аварии поделились в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

Всё произошло в 21:00 в среду, 25 сентября, возле дома № 34 на Краснопольском проспекте. Там, по предварительным данным, столкнулись Lada Granta под управлением 25-летнего водителя и Chevrolet Cruz, за рулём которого находился 28-летний автомобилист. После столкновения отечественная легковушка перевернулась.

— В результате ДТП травмы получил пассажир Lada, мужчина 1999 года рождения, и пассажир Chevrolet Cruz 2013 года рождения.

уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тех же, кто обладает информацией о ДТП, просят сообщать по номеру телефона 02/102 или в дежурную часть Госавтоинспекции Челябинска по номеру телефона: 8 (351)728−60−11.

Ещё одно серьёзное ДТП случилось накануне вечером, 25 сентября, на участке дороги М-5 «Урал» на территории Златоустовского городского округа. Здесь столкнулись три грузовика. Двое водителей оказались намертво зажаты в кабинах. Как их деблокировали, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.