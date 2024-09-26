В результате ДТП с перевёртышем в Челябинске пострадали два человека

Всё произошло в 21:00 в среду, 25 сентября, возле дома № 34 на Краснопольском проспекте. Там, по предварительным данным, столкнулись Lada Granta под управлением 25-летнего водителя и Chevrolet Cruz, за рулём которого находился 28-летний автомобилист. После столкновения отечественная легковушка перевернулась.
— В результате ДТП травмы получил пассажир Lada, мужчина 1999 года рождения, и пассажир Chevrolet Cruz 2013 года рождения.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тех же, кто обладает информацией о ДТП, просят сообщать по номеру телефона 02/102 или в дежурную часть Госавтоинспекции Челябинска по номеру телефона: 8 (351)728−60−11.
Ещё одно серьёзное ДТП случилось накануне вечером, 25 сентября, на участке дороги М-5 «Урал» на территории Златоустовского городского округа. Здесь столкнулись три грузовика. Двое водителей оказались намертво зажаты в кабинах. Как их деблокировали, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.