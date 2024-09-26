В ДТП на трассе Курск-Воронеж пострадали три человека

По предварительным данным, 25 сентября примерно в 8:15 на 204-м километре трассы Р-298 Курск-Воронеж 55-летний водитель, управляя Chevrolet Niva, выезжал со второстепенной дороги и не уступил микроавтобусу Iveco, за рулем которого был 44-летний житель Белгородской области. В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились девять пассажиров. В результате ДТП водитель легковушки, а также двое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.