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В Бахчисарайском районе спасли женщину, упавшую в пятиметровый овраг

В Бахчисарайском районе Крыма спасли упавшую в 5-метровый овраг женщину.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 26 сентября, в Бахчисарайском районе Крыма спасли женщину, упавшую в овраг глубиной около пяти метров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в районе пещерного города Чуфут-Кале. Женщина по неосторожности упала в овраг. На место отправились спасатели. Они нашли женщину. Пострадавшая находилась в овраге глубиной около пяти метров. Спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на руку. После этого женщину на носилках транспортировали по сложной горной тропе к служебному автомобилю.

«Далее женщину доставили к месту подъезда СМП, где передали медработникам», — говорится в сообщении.

МЧС