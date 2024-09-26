В Бахчисарайском районе спасли женщину, упавшую в пятиметровый овраг

Инцидент произошел в районе пещерного города Чуфут-Кале. Женщина по неосторожности упала в овраг. На место отправились спасатели. Они нашли женщину. Пострадавшая находилась в овраге глубиной около пяти метров. Спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на руку. После этого женщину на носилках транспортировали по сложной горной тропе к служебному автомобилю.