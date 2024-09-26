Под Волгоградом в ночном ДТП погиб 25-летний пассажир

В Волгоградской области в ночной аварии погиб 25-летний парень. На трассе перевернулась иномарка, пассажир не выжил. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 03.45 часов 24-летний водитель за рулем «Митсубиси Лансер» ехал со стороны поселка Октябрьский в сторону поселка Комсомольский. На 51 километре он потерял управление над транспортным средством и выехал на обочину. Машина перевернулась.