Дело генерала Ивана Попова поступило в военный суд Тамбова

Иван Попов был арестован 17 мая, 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест. Бизнесмен дал признательные показания в рамках расследования дела.