Дело генерала Ивана Попова поступило в военный суд Тамбова

«Материалы уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева поступили в Тамбовский гарнизонный военный суд. Дело распределено судье Дмитрию Летуновскому», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Как сообщалось ранее, военный суд в Тамбове начнет рассматривать дело в октябре этого года.
Как пояснил ранее ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский, следствие считает, что необходимости в таком количестве металлоконструкций для обороны Запорожья не было. Пот словам адвоката, Попов предлагал следователям вместе с ним съездить на оборонительные рубежи с обеспечением охраны и безопасности следственный группы, чтобы разобраться, нужно было столько металла или нет.
Ранее Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Попова. Ему вменяется особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Вину он не признает.
Иван Попов был арестован 17 мая, 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест. Бизнесмен дал признательные показания в рамках расследования дела.