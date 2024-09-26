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При пожаре в омском Порт-Артуре погибли две женщины

В Следственном управлении СК России по Омской области сообщили, кто погиб в мощном, по мнению автора, пожаре в частном доме по улице Новгородской, что в Порт-Артуре в Ленинском административном округе Омска. Как оказалось, это были две женщины — хозяйка дома и ее подруга.

Источник: Reuters

«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, произошедшего вечером 25 сентября в частном доме, расположенном по ул. Новгородская в г. Омске. Во время пожара погибли 47-летняя хозяйка дома и ее знакомая. Это уже восьмой несчастный случай по области за эту неделю», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, по информации регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Одно из найденных тел было обезображено. Ранее управление также публиковало кадры пожара.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать непотушенный окурок.

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