При пожаре в омском Порт-Артуре погибли две женщины

«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, произошедшего вечером 25 сентября в частном доме, расположенном по ул. Новгородская в г. Омске. Во время пожара погибли 47-летняя хозяйка дома и ее знакомая. Это уже восьмой несчастный случай по области за эту неделю», — говорится в официальном сообщении.