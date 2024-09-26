Мошенники вынудили краснодарку продать авто и отдать 2 млн рублей

48-летняя жительница Краснодара стала жертвой телефонных мошенников — злоумышленники убедили ее продать машину и перечислить деньги на «безопасный счет». Полиция возбудила уголовное дело, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.
В дежурной части пострадавшая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил о «краже» персональных данных мошенниками. Аферист утверждал, что все финансы и личный автомобиль собеседницы находятся в опасности, потому что преступники хотят их похитить.
Злоумышленник убедил краснодарку продать авто, а вырученные деньги «спрятать» на специальных счетах.
— Причиненный ущерб составил 2 112 000 рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.
В пресс-службе ведомства напоминают кубанцам о необходимости быть внимательными и помнить, что сотрудники государственных органов никогда не требуют передачи личных данных или денежных средств.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, жители Кубани с начала года перевели IT-мошенникам свыше 4 млрд рублей. Средний возраст жертвы кибер-афериста в Краснодаре — от 30 до 60 лет. В прошлом году пожилые люди редко попадали в лапы недоброжелателей, но в этом — IT-мошенники активно нацелились на них. В последние месяцы полиция зафиксировала много случаев обмана людей в возрасте от 60 до 75 лет.