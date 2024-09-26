Мошенники вынудили краснодарку продать авто и отдать 2 млн рублей

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, жители Кубани с начала года перевели IT-мошенникам свыше 4 млрд рублей. Средний возраст жертвы кибер-афериста в Краснодаре — от 30 до 60 лет. В прошлом году пожилые люди редко попадали в лапы недоброжелателей, но в этом — IT-мошенники активно нацелились на них. В последние месяцы полиция зафиксировала много случаев обмана людей в возрасте от 60 до 75 лет.