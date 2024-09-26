Легковушка врезалась в самосвал в Мангистау: пострадали три человека

Сообщается, что легковой автомобиль марки «ВАЗ-21074» на дороге в селе Батыр Мунайлинского района влетел в самосвал Shacman.
По информации ДП региона, авария произошла в среду, 25 сентября, вечером.
В результате произошедшего пострадали водитель «ВАЗа» и два пассажира — их госпитализировали в больницу.
Также в полиции заявили, что водитель легковушки привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Само авто водворили на штрафстоянку.
А в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пострадавших.
«В травматологическое отделение поступил один пациент, второй в хирургическое отделение. А третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации», — заявили врачи.