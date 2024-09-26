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Легковушка врезалась в самосвал в Мангистау: пострадали три человека

Авария с участием грузовика произошла на сельской дороге в Мангистауской области — в результате ДТП пострадали три человека, передает местное издание «Лада».

Источник: lada.kz

Сообщается, что легковой автомобиль марки «ВАЗ-21074» на дороге в селе Батыр Мунайлинского района влетел в самосвал Shacman.

По информации ДП региона, авария произошла в среду, 25 сентября, вечером.

В результате произошедшего пострадали водитель «ВАЗа» и два пассажира — их госпитализировали в больницу.

Также в полиции заявили, что водитель легковушки привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Само авто водворили на штрафстоянку.

А в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пострадавших.

«В травматологическое отделение поступил один пациент, второй в хирургическое отделение. А третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации», — заявили врачи.