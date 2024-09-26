Дело о нелегальной 31 тонне янтаря добралось до суда

Товар сбывали в одну из азиатских стран.
Нелегальный канал был перекрыт в 2022 году. Правоохранители изъяли более 31 тонны янтаря стоимостью более 96 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Калининграде завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте крупных партий янтаря: четверо местных жителей организовали скупку незаконно добытого камня для обработки и реализации.
Товар сбывали в одну из азиатских стран.
Нелегальный канал был перекрыт в 2022 году. Правоохранители изъяли более 31 тонны янтаря стоимостью более 96 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.