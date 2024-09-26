ВС РФ за сутки сбили ракету «Нептун» и 45 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 3 авиабомбы Hammer и 5 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.