ВС РФ за сутки сбили ракету «Нептун» и 45 беспилотников ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации, добавили в Минобороны, уничтожено 646 самолетов, 283 вертолета, 32 263 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 464 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15 207 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 510 единиц специальной военной автомобильной техники.