«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.