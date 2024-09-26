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ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении.