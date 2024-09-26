Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневое, Першотравневое, Ольговка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
«Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и два склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.