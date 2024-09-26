Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.