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Грузовик горел на трассе в Акмолинской области

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Грузовик горел на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Сегодня в Астраханском районе на автодороге “Алматы-Екатеринбург” произошло загорание прицепа грузовой автомашины», — говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали горение на площади 25 кв.м. По данным, обошлось без пострадавших.