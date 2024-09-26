Грузовик горел на трассе в Акмолинской области

«Сегодня в Астраханском районе на автодороге “Алматы-Екатеринбург” произошло загорание прицепа грузовой автомашины», — говорится в сообщении.
Пожарные ликвидировали горение на площади 25 кв.м. По данным, обошлось без пострадавших.
Астана. 26 сентября. КазТАГ — Грузовик горел на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Сегодня в Астраханском районе на автодороге “Алматы-Екатеринбург” произошло загорание прицепа грузовой автомашины», — говорится в сообщении.
Пожарные ликвидировали горение на площади 25 кв.м. По данным, обошлось без пострадавших.