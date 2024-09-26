Четыре человека пострадали при обрушении потолка в SPA-отеле в Петергофе

Отдых в SPA-отеле на Гофмейстерской улице в Петергофе обернулся травмами для четырех его посетителей. Там обрушился потолок. Все произошло вечером 25 сентября. Двоих людей увезли в больницу, еще двое отказались от госпитализации. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— 58-летнюю петербурженку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рваную рану теменной области. Также в состоянии средней степени тяжести в больницу доставили 51-летнего местного жителя. У мужчины множественные рваные раны спины, — добавил источник.
Другими пострадавшими стали супруги из Тосненского района Ленобласти. У 68-летней женщины медики выявили ссадину правого предплечья, инородные тела в глазах и гипертонический криз. У ее 65-летнего мужа диагностированы множественные рваные раны спины.