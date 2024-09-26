Четыре человека пострадали при обрушении потолка в SPA-отеле в Петергофе

Отдых в SPA-отеле на Гофмейстерской улице в Петергофе обернулся травмами для четырех его посетителей. Там обрушился потолок. Все произошло вечером 25 сентября. Двоих людей увезли в больницу, еще двое отказались от госпитализации. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».