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Стали известны подробности опрокидывания фуры на воронежской трассе

Пострадал водитель — его доставили в больницу.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 26 сентября, на 768 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе перевернулся грузовик «КамАЗ Нео», спровоцировав 5-километровую пробку. Пострадал водитель — его доставили в больницу. Подробности ДТП опубликовали в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла в 9:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение, в результате чего большегруз опрокинулся. Полиция проводит проверку. Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия.

— В настоящее время движение на данном участке ограничено, сотрудниками Госавтоинспекции проводятся регулировочно-распорядительные действия до полной ликвидации последствий ДТП, — рассказали в полиции.