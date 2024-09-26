Стали известны подробности опрокидывания фуры на воронежской трассе

В четверг, 26 сентября, на 768 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе перевернулся грузовик «КамАЗ Нео», спровоцировав 5-километровую пробку. Пострадал водитель — его доставили в больницу. Подробности ДТП опубликовали в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла в 9:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение, в результате чего большегруз опрокинулся. Полиция проводит проверку. Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия.