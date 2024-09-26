Квартира в Магнитогорске чуть не сгорела из-за замкнувшего холодильника

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади семь квадратных метров. Специалисты предупреждают, если холодильник загорелся, следует вызвать пожарных, обесточить квартиру или выдернуть шнур из розетки. Не нужно пытаться потушить огонь водой. Сначала лучше воспользоваться порошковым огнетушителем.