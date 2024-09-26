Квартира в Магнитогорске чуть не сгорела из-за замкнувшего холодильника

В ночь на 26 сентября в одной из квартир жилого дома в Магнитогорске начался пожар. Пострадали два человека. Предполагаемой причиной является короткое замыкание холодильника, сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
«Продуктами горения отравились 61-летняя женщина и 53-летний мужчина, госпитализированы. Еще шесть человек эвакуировали по маршевым лестницам», — уточнили в ведомстве.
Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади семь квадратных метров. Специалисты предупреждают, если холодильник загорелся, следует вызвать пожарных, обесточить квартиру или выдернуть шнур из розетки. Не нужно пытаться потушить огонь водой. Сначала лучше воспользоваться порошковым огнетушителем.