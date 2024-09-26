На ПСД по ремонту центра сейсмологии в Алматы готовы потратить почти Т174,5 млн

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — На разработку проектно-сметной документации (ПСД) по ремонту центра сейсмологии в Алматы готовы потратить почти Т174,5 млн, передает корреспондент агентства.
«Заказчик — КГУ “Управление строительства города Алматы”; характеристика — разработка ПСД “Реконструкция здания Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований”; плановая сумма — Т174 476 220», — говорится в описании лота на сайте государственных закупок.
Пятиэтажное здание находится в Алматы на проспекте аль-Фараби. Согласно информации, разработка может занять два года, так как в первый год собираются выделить более Т71 млн, а на второй уже больше — Т103 млн.
Здание сейсмологии было построено в 1989 году. По словам директора научного центра Даулета Сарсенбаева, там ни разу не проводился капитальный ремонт, большая часть оборудования устарела, также стоит вопрос нехватки кадров.
В мае аким Ерболат Досаев пообещал, что здание будет отремонтировано за счет бюджета города.