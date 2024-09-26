Бывшему бухгалтеру детского сада угрожает шесть лет тюрьмы

Судья Руслан Абулхаиров из Советского районного суда начал разбирательство по делу 53-летней Сауле Омаровой, экс-бухгалтера детского сада. Ее обвиняют в хищении денег с использованием служебного положения. Она может получить до шести лет тюрьмы. Дата первого заседания еще не назначена. По версии следствия, с 2019 по 2023 год Сауле Омарова, используя свои полномочия и доступ к бухгалтерской программе и банковским счетам, незаконно начисляла себе и своей коллеге премии. В результате ей удалось вывести из бюджета более 600 000 рублей. Женщина частично признала свою вину, но не возместила ущерб, из-за чего прокуратура подала иск.